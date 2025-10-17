|
|
|
Зурабишвили предрекает выход Грузии из Болонской системы в случае успеха реформы Кобахидзе
17.10.2025 16:49
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили резко раскритиковала планы правительства сократить сроки обучения в вузах, заявив, что это приведет к выходу страны из европейского образовательного пространства.
«Вчерашнее заявление Кобахидзе о новой реформе образования равнозначно антиевропейскому заявлению от 28 ноября 2024 года! На этот раз он отрезает нас не только от европейского политического будущего, но и от европейской системы образования!», – написала Зурабишвили в Facebook.
По ее словам, переход к системе 3+1 вместо принятой в Болонском процессе 3+2+3 означает фактический разрыв с Болонской системой, к которой Грузия присоединилась 20 лет назад. Это, утверждает она, приведет к утрате эквивалентности дипломов и исключению страны из Европейского пространства высшего образования (EHEA).
«Удачи! Отправляйте горийских педагогов в Россию, а ваших детей – в дорогие европейские школы в Тбилиси, а потом в частные американские или европейские университеты», – язвительно добавила экс-президент, отсылая к новости о тренингах для школьных учителей из Гори в Санкт-Петербурге.
16 октября премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил концепцию реформы, предполагающую не только сокращение бакалавриата до трех лет и магистратуры до одного, но и переход школ на 11-летнее обучение вместо 12 лет.
Предложение вызвало бурю критики. Эксперты и преподаватели предупреждают, что отказ от 12-летней модели и западных стандартов образования лишит грузинских школьников возможности напрямую поступать в европейские вузы.
Пытаясь сгладить волну возмущения, Кобахидзе заявил, что «для желающих продолжить обучение за рубежом» будет создана отдельная программа, а 12-й класс можно будет закончить в «специальных школах».
«В противном случае альтернатива – ученику уехать за границу, закончить там 12-й класс и при желании продолжить обучение за рубежом с первого курса», – сказал премьер.
По его словам, реформа должна послужить тому, чтобы «грузинские студенты получали образование высокого уровня в Грузии», а на совместимость с западной системой ее авторы не ориентировались.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна