Зурабишвили предрекает выход Грузии из Болонской системы в случае успеха реформы Кобахидзе

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили резко раскритиковала планы правительства сократить сроки обучения в вузах, заявив, что это приведет к выходу страны из европейского образовательного пространства.



«Вчерашнее заявление Кобахидзе о новой реформе образования равнозначно антиевропейскому заявлению от 28 ноября 2024 года! На этот раз он отрезает нас не только от европейского политического будущего, но и от европейской системы образования!», – написала Зурабишвили в Facebook.



По ее словам, переход к системе 3+1 вместо принятой в Болонском процессе 3+2+3 означает фактический разрыв с Болонской системой, к которой Грузия присоединилась 20 лет назад. Это, утверждает она, приведет к утрате эквивалентности дипломов и исключению страны из Европейского пространства высшего образования (EHEA).



«Удачи! Отправляйте горийских педагогов в Россию, а ваших детей – в дорогие европейские школы в Тбилиси, а потом в частные американские или европейские университеты», – язвительно добавила экс-президент, отсылая к новости о тренингах для школьных учителей из Гори в Санкт-Петербурге.



16 октября премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил концепцию реформы, предполагающую не только сокращение бакалавриата до трех лет и магистратуры до одного, но и переход школ на 11-летнее обучение вместо 12 лет.

Предложение вызвало бурю критики. Эксперты и преподаватели предупреждают, что отказ от 12-летней модели и западных стандартов образования лишит грузинских школьников возможности напрямую поступать в европейские вузы.



Пытаясь сгладить волну возмущения, Кобахидзе заявил, что «для желающих продолжить обучение за рубежом» будет создана отдельная программа, а 12-й класс можно будет закончить в «специальных школах».



«В противном случае альтернатива – ученику уехать за границу, закончить там 12-й класс и при желании продолжить обучение за рубежом с первого курса», – сказал премьер.



По его словам, реформа должна послужить тому, чтобы «грузинские студенты получали образование высокого уровня в Грузии», а на совместимость с западной системой ее авторы не ориентировались.





