Кобахидзе оправдал ночные задержания участников протестов: «Они скрывались, спецназ был необходим»

Премьер-министр Грузии и лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанные по делу 4 октября «скрывались», и именно этим объяснил применение спецназа при арестах, в том числе в домах, где находились дети.



Комментируя слова родственников активиста Симона Махарадзе, которые утверждали, что во время задержания «детям приставили оружие к голове», Кобахидзе назвал это «позорной ложью»:



«Не распространяйте ложь. Где вы видели кадры, на которых четырёхлетнему ребёнку направляют оружие в голову? Эти люди скрывались неделю, поэтому потребовалось участие спецназа».



Кобахидзе заявил, что власти заранее предупреждали участников протестов о последствиях:



«Мы предупреждали всех, что никому не сойдёт с рук попытка свержения власти. Закон будет применён ко всем, кто участвовал в насильственных действиях».



На вопрос журналистов, планируются ли новые аресты, премьер ответил:



«Будет задержано столько людей, сколько нужно. Каждый, кто участвовал в насильственных действиях, будет привлечён к ответственности».



По данным активистов, в ночь на 17 октября были задержаны ещё около десяти человек, среди них — Мариам Меканишвили, мать-одиночка и постоянная участница протестов на Руставели. По словам семьи, спецназ вошёл в дом, когда она находилась там с шестилетним ребёнком и родителями.



Меканишвили ранее участвовала в акциях и 14 октября была среди протестующих, когда на проспект Руставели прибыла председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.



Всего по делу 4 октября задержаны 41 человек. Среди них — Гиорги Кирвалидзе, который сам явился в полицию после того, как узнал, что его ищут.



«Он пришёл сам, спросил — «Вы ведь меня ищете?» Это поступок законопослушного гражданина, а не человека, готовящего теракт», — заявил его адвокат Борис Куруа в интервью TV Pirveli.





