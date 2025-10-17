Анита Хиппер: «Грузинская мечта» принимает репрессивные меры

17.10.2025 18:47





«Мы осуждаем любые формы насилия», — заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.



По её словам, ведётся работа по оказанию помощи гражданскому обществу Грузии.



«Грузинская мечта» принимает репрессивные меры, которые явно вдохновлены российской пропагандистской машиной. Мы осуждаем любые формы насилия. Конечно, то, что там происходит, не остаётся незамеченным. Именно поэтому мы работаем над санкциями. Мы работаем над тем, чтобы деньги не достались правительству Грузии. Мы работаем над поддержкой гражданского общества, журналистов и всех тех, кто мирно трудится ради лучшего будущего и не теряет надежды и ценностей, которые представляет Европа», — заявила Хиппер.







