|
|
|
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста
17.10.2025 21:03
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста. Граждане перекрыли автомобильную дорогу. Протестующие принесли флаги Грузии и Евросоюза.
«Встанем вместе на Руставели. Новые репрессивные законы уже вступили в силу, поэтому сегодня нас должно быть на Руставели много. Встанем сегодня вместе, до победы», - заявляют участники акции.
Непрерывный протест у законодательного органа продолжается уже 324 дня.
Требования демонстрантов неизменны: назначение новых выборов и освобождение задержанных в рамках акций.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна