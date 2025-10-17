На проспекте Руставели возобновилась акция протеста

17.10.2025 21:03





На проспекте Руставели возобновилась акция протеста. Граждане перекрыли автомобильную дорогу. Протестующие принесли флаги Грузии и Евросоюза.



«Встанем вместе на Руставели. Новые репрессивные законы уже вступили в силу, поэтому сегодня нас должно быть на Руставели много. Встанем сегодня вместе, до победы», - заявляют участники акции.



Непрерывный протест у законодательного органа продолжается уже 324 дня.



Требования демонстрантов неизменны: назначение новых выборов и освобождение задержанных в рамках акций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





