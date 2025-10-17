Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста


17.10.2025   21:03


На проспекте Руставели возобновилась акция протеста. Граждане перекрыли автомобильную дорогу. Протестующие принесли флаги Грузии и Евросоюза.

«Встанем вместе на Руставели. Новые репрессивные законы уже вступили в силу, поэтому сегодня нас должно быть на Руставели много. Встанем сегодня вместе, до победы», - заявляют участники акции.

Непрерывный протест у законодательного органа продолжается уже 324 дня.

Требования демонстрантов неизменны: назначение новых выборов и освобождение задержанных в рамках акций.


