Ушла в отставку судья Конституционного суда Ирина Имерлишвили


17.10.2025   21:09


В отставку подала судья Конституционного суда Грузии Ирина Имерлишвили. Причина отставки публично не была названа. Срок ее судейства в Конституционном суде истекал через 11 месяцев.

Напомним, что "Грузинская мечта" намерена подать в Конституционный суд иск о запрете около 10 политических партий из оппозиционного спектра. Пока не известно, связана ли отставка Имерлишвили с иском, в случае удовлетворения которого Грузия окажется в режиме однопартийного управления.


