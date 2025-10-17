Ушла в отставку судья Конституционного суда Ирина Имерлишвили

17.10.2025 21:09





В отставку подала судья Конституционного суда Грузии Ирина Имерлишвили. Причина отставки публично не была названа. Срок ее судейства в Конституционном суде истекал через 11 месяцев.



Напомним, что "Грузинская мечта" намерена подать в Конституционный суд иск о запрете около 10 политических партий из оппозиционного спектра. Пока не известно, связана ли отставка Имерлишвили с иском, в случае удовлетворения которого Грузия окажется в режиме однопартийного управления.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





