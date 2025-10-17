Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Армения освободила еще одного грузинского бойца, Вано Сабашвили


17.10.2025   21:16


Армения освободила еще одного грузинского бойца, Вано Сабашвили, экстрадиции которого требовала Россия, сообщает дипломат, председатель Армянской общинной платформы Грузии Гиорги Тумасян.

По словам его друзей, Сабашвили не знал, что находится в международном розыске, объявленном Россией. Он беспрепятственно пересек границу Грузии, и 9 сентября был задержан на армянской стороне во время служебной командировки.

Сабашвили восемь лет служил в Вооруженных силах Грузии. В начале полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, он воевал в рядах Интернационального легиона. После окончания контракта вернулся на родину. Позднее так называемый "суд" Донецка заочно приговорил его к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Украины.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна