Армения освободила еще одного грузинского бойца, Вано Сабашвили

17.10.2025 21:16





Армения освободила еще одного грузинского бойца, Вано Сабашвили, экстрадиции которого требовала Россия, сообщает дипломат, председатель Армянской общинной платформы Грузии Гиорги Тумасян.



По словам его друзей, Сабашвили не знал, что находится в международном розыске, объявленном Россией. Он беспрепятственно пересек границу Грузии, и 9 сентября был задержан на армянской стороне во время служебной командировки.



Сабашвили восемь лет служил в Вооруженных силах Грузии. В начале полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, он воевал в рядах Интернационального легиона. После окончания контракта вернулся на родину. Позднее так называемый "суд" Донецка заочно приговорил его к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





