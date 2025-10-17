Зурабишвили резко критикует объявленую правительством реформу образования

17.10.2025 21:31





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили резко критикует объявленую Кобахидзе реформу образования и считает ее антиевропейским шагом.



По ее мнению, реформа, которая подразумевает переход на модель 3+1 и изменение стандарта Болонского процесса, отдаляет Грузию от европейского образовательного пространства и создает угрозу для грузинских студентов, которые учатся или планируют продолжить учебу в европейских университетах.



По словам Зурабишвили, это решение лишает страну эквивалентности и интеграции с европейским высшим образованием.



"Вчерашнее заявление Кобахидзе о новой реформе образования равносильно антиевропейскому заявлению от 28 ноября 2024 года! На этот раз нас отключают не только от европейского политического будущего, но и от европейской системы образования!



Переход на цикл высшего образования 3+1 (вместо 3+2+3 Болонского процесса) означает это!



Грузия выходит из Болонского процесса (вступление в который двадцать лет назад обусловило прием грузинских студентов в высшие европейские учебные заведения и их успех), теряет эквивалентность и выходит из европейского пространства высшего образования (EHEA)...



Отправляйте горийских педагогов в Россию*, а ваших детей - в самые дорогие тбилисские европейские школы, а затем в частные американские или европейские университеты!".



Cегодня стало известно, что педагоги из Гори ездили в Россию "повышать квалификацию". Издание Qartli.ge обнаружило это, благодаря публикациям самих педагогов, которые писали в соцсетях что они посетили двухнедельные тренинги в Санкт-Петербургском университете.



Как пишет один из педагогов общеобразовательной школы Гори, они находились в Петербурге с 11 по 24 августа. Там они якобы посещали лекции, мастер-классы с практическими заданиями, знакомились с современными технологиями (искусственный интеллект, сленги), в том числе лингводидактическими играми и анализом короткометражных фильмов.





