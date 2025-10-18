|
Лидеры европейских стран подтвердили Владимириру Зеленскому свою поддержку Украине
18.10.2025 10:56
Лидеры европейских стран в очередной раз подтвердили свою поддержку Украины в ходе онлайн-встречи с Владимиром Зеленским. Онлайн-встреча состоялась после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Об этом сообщает Даунинг-стрит.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отмечает, что Украина пользуется полной поддержкой Германии и европейских партнёров на пути к миру.
«Президент Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру. Мы беседовали после его встречи с президентом Трампом и сделаем скоординированные шаги. Украине сейчас нужен мирный план», — написал Мерц в социальной сети.
Председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил, что лидеры обсудят конкретные шаги по усилению поддержки и давления на Россию на саммите Европейского совета на следующей неделе.
«Я переговорил с президентом Зеленским и европейскими лидерами после встречи с президентом Украины Дональдом Трампом. Наша общая цель по-прежнему заключается в достижении справедливого и прочного мира для Украины. Для этого необходимы военная, финансовая и дипломатическая поддержка, а также гарантии безопасности», — сказал Кошта.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа твёрдо поддерживает Украину.
«Я только что закончил разговор с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Мы твёрдо поддерживаем Украину. Это включает в себя военную и финансовую поддержку, гарантии безопасности, прекращение огня и мирный процесс. Работа продолжается. Никто не хочет закончить эту войну так, как этого хотят украинцы», — сказал Стубб.
