Папуашвили: «Безрассудный активизм — печальное лицо нынешней внешней политики Брюсселя»

18.10.2025 11:38





«Безрассудный активизм — печальное лицо нынешней внешней политики Брюсселя», — считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, о чем написал в социальной сети.



По его словам, 4 октября страна (ред. -Грузия) чудом не вернулась в 90-е.



«Люди, поддерживаемые и воодушевлённые этим пресс-спикером Еврокомиссии, 4 октября пошли на преступление. В тот день наша страна чудом избежала кровавого хаоса и возвращения в 90-е.



На данный момент уже арестованы и ожидают приговора 62 человека. А пресс-спикер уже две недели прячет свою ответственность за насилие 4 октября за избитыми пропагандистскими формулировками и обращается к грузинам этническими эпитетами.



Безрассудный активизм — печальное лицо нынешней внешней политики Брюсселя», — утверждает Папуашвили.



Ранне пресс-спикер Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что «Грузинская мечта» принимает репрессивные меры, вдохновлённые российской пропагандистской машиной.







