|
|
|
Папуашвили: «Безрассудный активизм — печальное лицо нынешней внешней политики Брюсселя»
18.10.2025 11:38
«Безрассудный активизм — печальное лицо нынешней внешней политики Брюсселя», — считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, о чем написал в социальной сети.
По его словам, 4 октября страна (ред. -Грузия) чудом не вернулась в 90-е.
«Люди, поддерживаемые и воодушевлённые этим пресс-спикером Еврокомиссии, 4 октября пошли на преступление. В тот день наша страна чудом избежала кровавого хаоса и возвращения в 90-е.
На данный момент уже арестованы и ожидают приговора 62 человека. А пресс-спикер уже две недели прячет свою ответственность за насилие 4 октября за избитыми пропагандистскими формулировками и обращается к грузинам этническими эпитетами.
Безрассудный активизм — печальное лицо нынешней внешней политики Брюсселя», — утверждает Папуашвили.
Ранне пресс-спикер Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что «Грузинская мечта» принимает репрессивные меры, вдохновлённые российской пропагандистской машиной.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна