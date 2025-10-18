Адвокат: Ираклий Шаишмелашвили вины не признает – Обвинение безосновательно и незаконно

Бывший глава Управления оперативного планирования Департамента по особым поручениям Ираклий Шаишмелашвили не признает своей вины. Об этом агентству «Интерпрессньюс» заявила его адвокат Натия Мезвришвили.



По ее словам, обвинение, которое было предъявлено ее подзащитному, абсолютно безосновательно.



«Я ознакомила Ираклия с обвинением еще вчера вечером, он, разумеется, не признает своей вины и признавать ему нечего. То обвинение, которое ему предъявлено, совершенно безосновательно и незаконно. Его вина не подтверждается ни одним из доказательств, представленных по делу. Что касается сделанных им заявлений, в которых он оспаривает деятельность прокуратуры, указанные заявления сделаны абсолютно в рамках его конституционного права», - заявила Мезвришвили.



Обвинение Ираклию Шаишмелашвили было предъявлено заочно. В качестве меры пресечения прокуратура требует избрать содержание под стражей.



Ему предъявлено обвинение по статье 317-й Уголовного кодекса Грузии (публичные призывы к силовой смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти), что в качестве наказания предусматривает до 3 лет лишения свободы.





