Гия Вольский: Никакой коррупции, никакого обогащения, никакой пощады!

Факт, что для тех, кто совершил преступление, предал общую идею, интерес Грузии, команду и принципы, о чем мы твердо договорились – никакой коррупции, никакого обогащения, тем более за счет бюджета и народа, это был наш принцип – никакой пощады, так как это все сделано против государства и реально касается каждого из нас, наши семьи и темы национальной безопасности,- заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, указанный факт является очень тяжким как для команды, так и для их лидеров, однако следствие имеет довольно твердые доказательства для того, чтобы выиграть это дело в суде.



«Это очень эмоционально для всей команды, и для лидеров «Грузинской мечты» это особо эмоционально. Личные отношения, разумеется, всегда ценились в Грузии, и они оставляют серьезный след в человеческих взаимоотношениях. В данном случае, то, что мы наблюдаем, очень тяжело, но факт, что для тех, кто совершил преступление, предал общую идею, интерес Грузии, команду и принципы, о чем мы твердо договорились – никакой коррупции, никакого обогащения, тем более за счет бюджета и народа, это был наш принцип – никакой пощады, так как это все сделано против государства и реально касается каждого из нас, наши семьи и темы национальной безопасности. И мы будем соблюдать этот принцип, благодаря этому принципу мы в передовых рядах по борьбе с коррупцией в мире. Если при борьбе с коррупцией выявлен бывший и нынешний член команды или единомышленник, тем более высокопоставленное лицо, это для нас и трагедия, кроме этого, индикатор того принципа, той политики, которую «Грузинская мечта» будет проводить и в будущем. С другой стороны, это очень тяжелое переживание, личностное, эмоциональное, для всех из нас, особенно для лидеров нашей команды»,- заявил Вольский.





