Павленишвили: Оказалось, мы были правы, когда говорили, что коллективный Иванишвили и его банда коррумпированы

18.10.2025 16:58





Оказалось, что на протяжении лет «Национальное движение» и другие представители оппозиции были правы, когда говорили о том, что коллективный Иванишвили (прим. Бидзина Иванишвили – почетный председатель «Грузинской мечты») были коррумпированы, вовлечены в разные преступления, просто, когда это потребовалось клановой борьбе, тогда это оказалось на поверхности,- указанное заявление сделал член «Национального движения» Ираклий Павленишвили.



«В очередной раз оказалось, что на протяжении лет «Национальное движение» и другие представители оппозиции были правы, когда говорили о том, что коллективный Иванишвили (прим. Бидзина Иванишвили – почетный председатель «Грузинской мечты») были коррумпированы, вовлечены в разные преступления, просто, когда это потребовалось клановой борьбе, тогда это оказалось на поверхности это всё, о чем мы говорили открыто, в том числе и обращались в соответствующие институции. Просто, это отражение того внутреннего кланового противостояния, которое произошло на этом этапе авторитаризма внутри банды. Это печально и для них самих – такова судьба каждого «коца» (прим. член правящей партии), так как это такой авторитарный режим, как в эпоху коммунистов, когда побеждал один клан, второй клан абсолютно тонул и терпел поражение», - заявил Павленишвили.





