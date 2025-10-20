Жан-Ноэль Барро: Мы хотим уважать стремление грузинского народа – идти вперед на пути к Европе

20.10.2025 11:38





Мы проведем обсуждение по Грузии. Мы хотим сделать возможным уважение стремление грузинского народа – идти вперед на пути к Европе, - указанное заявление перед началом встречи Совета по иностранным делам Евросоюза сделал глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро.



«Именно с таким желанием мы размышляем, обращаемся к грузинским властям», - отметил Барро.



Напомним, что сегодня в Люксембурге состоится встреча Совета по иностранным делам Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос по Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





