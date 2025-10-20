Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Жан-Ноэль Барро: Мы хотим уважать стремление грузинского народа – идти вперед на пути к Европе


20.10.2025   11:38


Мы проведем обсуждение по Грузии. Мы хотим сделать возможным уважение стремление грузинского народа – идти вперед на пути к Европе, - указанное заявление перед началом встречи Совета по иностранным делам Евросоюза сделал глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро.

«Именно с таким желанием мы размышляем, обращаемся к грузинским властям», - отметил Барро.

Напомним, что сегодня в Люксембурге состоится встреча Совета по иностранным делам Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос по Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна