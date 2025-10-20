Партия «Гахария для Грузии» приняла решение пройти в парламент

Спустя год после парламентских выборов партия «Гахария для Грузии» приняла решение пройти в парламент. Об этом заявил один из лидеров партии Гиорги Шарашидзе на брифинге, состоявшемся несколько минут назад.



У партии Гахария 12 мандатов в законодательном органе, следовательно, столько же депутатов будет зайдет в парламент.



Это положило конец бойкоту партией 11-го парламента.



Партия считает, что бойкот парламента не дал результатов и «фактически устранил» оппозицию.



Стоит отметить, что лидер партии, бывший премьер Грузии и бывший глава МВД, Гиорги Гахария уже несколько месяцев находится за границей, так как опасается уголовного преследования.



Для рассмотрения дела о запрете политических партий требуется полный состав Конституционного суда. До сих пор одного судьи не хватало.



Поскольку парламент не был укомплектован из-за бойкота оппозиционных партий, 89 депутатов не могли назначить судью в Конституционный суд.



Теперь, когда партия Гахария войдёт в парламент, у них появится возможность сделать это назначение.



Цель «Грузинской мечты» — полностью укомплектовать Конституционный суд, будет реализована.



Конституционный суд Грузии состоит из девяти судей: троих назначает президент, троих избирает парламент, и троих — Верховный суд Грузии.





