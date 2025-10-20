|
Партия «Гахария для Грузии» приняла решение пройти в парламент
20.10.2025 12:27
Спустя год после парламентских выборов партия «Гахария для Грузии» приняла решение пройти в парламент. Об этом заявил один из лидеров партии Гиорги Шарашидзе на брифинге, состоявшемся несколько минут назад.
У партии Гахария 12 мандатов в законодательном органе, следовательно, столько же депутатов будет зайдет в парламент.
Это положило конец бойкоту партией 11-го парламента.
Партия считает, что бойкот парламента не дал результатов и «фактически устранил» оппозицию.
Стоит отметить, что лидер партии, бывший премьер Грузии и бывший глава МВД, Гиорги Гахария уже несколько месяцев находится за границей, так как опасается уголовного преследования.
Для рассмотрения дела о запрете политических партий требуется полный состав Конституционного суда. До сих пор одного судьи не хватало.
Поскольку парламент не был укомплектован из-за бойкота оппозиционных партий, 89 депутатов не могли назначить судью в Конституционный суд.
Теперь, когда партия Гахария войдёт в парламент, у них появится возможность сделать это назначение.
Цель «Грузинской мечты» — полностью укомплектовать Конституционный суд, будет реализована.
Конституционный суд Грузии состоит из девяти судей: троих назначает президент, троих избирает парламент, и троих — Верховный суд Грузии.
