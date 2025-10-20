Министр Германии: в отношении Грузии рассматриваются все варианты

Государственный министр Германии по европейским делам Гюнтер Крихбаум перед встречей министров иностранных дел ЕС заявил, что в отношении Грузии рассматриваются все варианты.



Крихбаум подчеркнул, что последние события в Грузии разочаровывают с точки зрения европейского подхода.



Госминистр заявил, что Германия поддерживает население Грузии, но поведение правительства для них неприемлемо.



«Мы, безусловно, на стороне населения, мы поддерживаем его. Но правительство, поведение правительства неприемлемо. Все варианты, я говорю, действительно все варианты, рассматриваются», — сказал министр.



Напомним, МИД Германии отозвал для консультаций посла Петера Фишера, чтобы определить, как следует продолжить работу.



Ранее посол Германии Петер Фишер был вызван в МИД Грузии, что было расценено дипломатом как «дипломатической санкции».



Добавим, представители «Грузинской мечты» часто выступали с критикой посла Германии в Грузии Петера Фишера, обвиняя его в том, что он критикует власти за внешнеполитический курс и является сторонником оппонентов власти, выступает против властей страны, нарушая Венскую конвенцию, согласно которой дипломаты, аккредитованные в конкретной стране, должны не занимать чьей-то позиции, а представлять интересы своего государства.



