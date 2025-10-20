Новые государства-члены могут вступить в ЕС без права голоса - Politico

20.10.2025 17:33





Новые государства-члены могут вступить в ЕС без права голоса. Как пишет издание Politico со ссылкой на трёх европейских дипломатов и высокопоставленного чиновника ЕС, инициатива об изменении правил членства в ЕС всё ещё находится на ранней стадии обсуждения и должна быть одобрена всеми государствами-членами.



По данным Politico, идея инициативы заключается в том, что новый член получит полные права после того, как ЕС пересмотрит свои правила деятельности, чтобы затруднить для отдельных стран использование права вето.



По сообщениям СМИ, этим предложением страны, поддерживающие расширение ЕС, такие как Австрия и Швеция, пытаются вдохнуть новую жизнь в процесс расширения, который в настоящее время блокируется Венгрией и рядом других стран.



Как пишет Politico, эта инициатива позволит странам, находящимся на пути к членству в ЕС, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться преимуществами членства, но без права вето, на начальном этапе членства.



По сообщениям СМИ, эта идея в настоящее время неофициально обсуждается странами ЕС и Европейской комиссией.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





