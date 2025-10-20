Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власти рассматривают возможности продажи зданий государственных университетов в Тбилиси


20.10.2025   17:43


Часть корпусов государственных университетов может перейти в частные руки. Такую идею рассматривают в правительстве Грузии, а на вырученные деньги планируют построить другую университетскую инфраструктуру. Об этом рассказал премьер-министр Иракли Кобахидзе.

«В Тбилиси на интересных локациях есть немало зданий. Мы рассматриваем этот вопрос — на деньги, вырученные от их реализации, можно построить новую, современную инфраструктуру. Не будем трогать здания, связанные с идентичностью университета. Например первый или второй корпус ТГУ, Медицинский университет, и так далее. Но есть здания, на деньги от реализации которых можно построить новую инфраструктуру», — объяснил глава правительства.

Каким образом произойдет продажа зданий, будет ли она вообще и какие именно корпусы могут перейти в частные руки, пока не известно.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна