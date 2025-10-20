Власти рассматривают возможности продажи зданий государственных университетов в Тбилиси

20.10.2025 17:43





Часть корпусов государственных университетов может перейти в частные руки. Такую идею рассматривают в правительстве Грузии, а на вырученные деньги планируют построить другую университетскую инфраструктуру. Об этом рассказал премьер-министр Иракли Кобахидзе.



«В Тбилиси на интересных локациях есть немало зданий. Мы рассматриваем этот вопрос — на деньги, вырученные от их реализации, можно построить новую, современную инфраструктуру. Не будем трогать здания, связанные с идентичностью университета. Например первый или второй корпус ТГУ, Медицинский университет, и так далее. Но есть здания, на деньги от реализации которых можно построить новую инфраструктуру», — объяснил глава правительства.



Каким образом произойдет продажа зданий, будет ли она вообще и какие именно корпусы могут перейти в частные руки, пока не известно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





