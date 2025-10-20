Режим готовится к «окончательному решению» проблемы сопротивления - конституционалист

Режим готовится к «окончательному решению» проблемы сопротивления — считает конституционалист Вахушти Менабде



По мнению Менабде, в Грузии разворачивается системная кампания по зачистке политического поля и подавлению инакомыслия. Он выделяет три ключевых направления:



1. Университеты — последняя цель. «Это самые сплочённые и ресурсные структуры вне контроля власти. Ранее их трогать было рискованно, теперь режим считает себя готовым».



2. Запрет оппозиции через Конституционный суд. «Речь идёт не просто о борьбе с альтернативой, а об уничтожении самой возможности легальной политической деятельности».



3. Ужесточение закона о митингах. «Цель — изоляция самых активных участников протестов: сначала административно, затем уголовно и надолго».



Параллельно идёт внутренняя чистка: устранение ненадёжных кадров, борьба с коррупцией, попытки завоевать симпатии общества и устранение конкурентов внутри системы.



«Внутренние конфликты режима не всегда означают его крах — иногда они ведут к консолидации. [...] Сейчас время действовать за пределами Руставели — не покидая его, но расширяя поле. Нужно политизировать недовольство и привлекать тех, кто до сих пор оставался в стороне», — предупреждает Менабде.





