Кая Каллас: Мы предложили ряд санкционных мер в отношении Грузии, но пока не смогли их принять

«Мы предложили ряд мер в рамках различных режимов в отношении Грузии. Пока не смогли их принять, поскольку нет поддержки всех членов ЕС», — заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел в Люксембурге.



По словам Каллас, Европейская комиссия представит в этом году доклад о механизме приостановления безвизового режима, а также о визовых правилах и предложениях для отдельных групп.



Касательно сегодняшней встречи с представителями стран Черноморского региона и Центральной Азии, Кая Каллас отметила, что Грузия не приглашена на запланированную сегодня встречу на уровне министров.



Кроме того, Кая Каллас заявила, что меры грузинского правительства против свободных СМИ, гражданского общества и демонстрантов противоречат принципам Европейского союза.



В то же время, на вопрос, будет ли Грузия снова считаться страной-кандидатом, Кая Каллас ответила, что с этими мерами это невозможно.



«Именно это вызывает обеспокоенность у государств-членов. Пространство для гражданского общества и журналистов действительно сужается, а меры, принимаемые грузинским правительством против свободных СМИ, гражданского общества и демонстрантов, противоречат правилам и принципам, которые мы ценим в Европейском союзе. Что касается вопроса о статусе кандидата на членство, то с этими мерами его невозможно рассматривать, поскольку он идёт в совершенно ином направлении, чем то, что представляет собой Европа», — заявила Кая Каллас.







