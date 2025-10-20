Саакашвили: В 2009 году акции против нас финансировал Иванишвили

В 2009 году против нашего правительства в течение нескольких месяцев проходили акции, которые, как выяснилось, финансировал Иванишвили. Когда акции пошли на убыль, он прислал нам письмо, в котором, как выход, предлагал назначить своего сотрудника на должность премьер-министра – Сегодня же он не может поделить украденные деньги с этим «надежным сотрудником» и на виду у всех устраивает воровские разборки,- об этом в социальной сети пишет 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, «то, что происходит сегодня, именно воровские разборки и ничего больше».



«Я никогда не рассказывал об этом раньше – в 2009 году против моего правительства были проведены акции, длившиеся несколько месяцев. Центр города был перекрыт палатками. Как нам стало известно чуть позже, эти выступления финансировал Иванишвили.



Мы приняли решение не применять никакой силы, после этого в течение какого-то времени акции явно пошли на убыль, и в это время Иванишвили прислал нам письмо (как правило, он посылал письма в печатном виде за подписью одного из помощников, теневых).



В том письме он писал, что мы больше не контролируем ситуацию в стране и, как выход, предлагал нам назначить на пост премьер-министра одного из своих сотрудников, который получил образование во Франции, и которому он доверяет. Фамилия не была конкретизирована, но она легко читалась.



Сегодня же он не поделил украденные деньги с этим «надежным сотрудником», и на виду у всех устраивает воровские разборки.



Да, то, что происходит сегодня, это воровские разборки, и ничего больше. «Коца» (прим. члены «Грузинской мечты»), у которых память короче, чем у «Силкнет» (прим. интернет-провайдер в Грузии), с удовольствием глотают эту воровскую разборку, как торжество справедливости.



Как вообще с этими людьми мы имеем общую родину? – Надо же иметь такую судьбу!»,- пишет Саакашвили.





