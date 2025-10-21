Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кая Каллас: Меры, которые правительство Грузии принимает против свободных СМИ, противоречат любым принципам ЕС


21.10.2025   09:54


Меры, которые правительство Грузии принимает против свободных СМИ, гражданского общества и демонстрантов, противоречат любым правилам и принципам, которые мы ценим в Евросоюзе, - указанное заявление сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

На вопрос: «На фоне политических репрессий в отношении политзаключенных, представителей СМИ и гражданского общества рассматривает ли вновь Евросоюз Грузию как страну-кандидата», Каллас ответила, что «на встрече указанные вопросы были подняты странами-членами Евросоюза».

«Пространство для гражданского общества и журналистов действительно сужается. Меры, которые правительство Грузии принимает против свободных СМИ, гражданского общества и демонстрантов, противоречат любым правилам и принципам, которые мы ценим в Евросоюзе. Что касается вопроса о статусе Грузии как страны-кандидата, о том, чтобы она стала страной-членом Евросоюза, предпринятыми мерами так считать нельзя. Все это противоположно тому, что представляет Европа», - заявила Каллас.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна