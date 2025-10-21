Кая Каллас: Меры, которые правительство Грузии принимает против свободных СМИ, противоречат любым принципам ЕС

Меры, которые правительство Грузии принимает против свободных СМИ, гражданского общества и демонстрантов, противоречат любым правилам и принципам, которые мы ценим в Евросоюзе, - указанное заявление сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



На вопрос: «На фоне политических репрессий в отношении политзаключенных, представителей СМИ и гражданского общества рассматривает ли вновь Евросоюз Грузию как страну-кандидата», Каллас ответила, что «на встрече указанные вопросы были подняты странами-членами Евросоюза».



«Пространство для гражданского общества и журналистов действительно сужается. Меры, которые правительство Грузии принимает против свободных СМИ, гражданского общества и демонстрантов, противоречат любым правилам и принципам, которые мы ценим в Евросоюзе. Что касается вопроса о статусе Грузии как страны-кандидата, о том, чтобы она стала страной-членом Евросоюза, предпринятыми мерами так считать нельзя. Все это противоположно тому, что представляет Европа», - заявила Каллас.





