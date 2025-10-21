Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Amnesty International призвала власти Грузии освободить задержанных участников акций протеста


21.10.2025   10:03


Международная правозащитная организация Amnesty International распространила заявление в связи с новой волной арестов в Грузии, где, как отмечено, «полиция задержала более десятка протестующих после введения новых ограничений на публичные собрания».

Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, заявил, что эти аресты подчеркивают все более углубляющуюся тенденцию репрессий в Грузии.

«Хотя государства могут вводить определенные ограничения на протесты для поддержания общественного порядка, новые поправки выходят далеко за рамки того, что допустимо в соответствии с международным правом в области прав человека.

Мирные собрания могут временно нарушать движение транспорта или причинять неудобства, но это не оправдывает разгон или арест, которые должны быть крайней мерой в отношении ненасильственных протестных действий», — отметил он.

Кривошеев также заявил, что власти Грузии, вероятно, намерены заставить замолчать мирных протестующих с помощью запугивания и наказаний.

«Власти должны освободить всех, кто был задержан исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнения и мирных собраний», — заявил представитель Amnesty International.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна