Amnesty International призвала власти Грузии освободить задержанных участников акций протеста

Международная правозащитная организация Amnesty International распространила заявление в связи с новой волной арестов в Грузии, где, как отмечено, «полиция задержала более десятка протестующих после введения новых ограничений на публичные собрания».



Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, заявил, что эти аресты подчеркивают все более углубляющуюся тенденцию репрессий в Грузии.



«Хотя государства могут вводить определенные ограничения на протесты для поддержания общественного порядка, новые поправки выходят далеко за рамки того, что допустимо в соответствии с международным правом в области прав человека.



Мирные собрания могут временно нарушать движение транспорта или причинять неудобства, но это не оправдывает разгон или арест, которые должны быть крайней мерой в отношении ненасильственных протестных действий», — отметил он.



Кривошеев также заявил, что власти Грузии, вероятно, намерены заставить замолчать мирных протестующих с помощью запугивания и наказаний.



«Власти должны освободить всех, кто был задержан исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнения и мирных собраний», — заявил представитель Amnesty International.



Источник: SOVA

