Комиссар Совета Европы потребовал участия в качестве третьей стороны в деле против закона об иноагентах

21.10.2025 10:29





Комиссар Совета Европы по правам человека потребовал участия в качестве третьей стороны в деле против закона "об иноагентах" и представил позицию "amicus curiae".



По сообщению "Ассоциации молодых юристов Грузии" (GYLA), позиция, представленная комиссаром, совпадает с аргументацией, указанной истцами в жалобе, а именно:



● Т.н. российский закон (закон об "иноагентах") предоставляет широкую дискрецию государству, особенно Минюсту, и термины, используемые в законе, настолько широки и неопределенны, что неясно, кто подпадает под его действие;

● Действующее в Грузии законы уже содержит положения, обязывающие организации гражданского общества отчитываться, в том числе о источниках финансирования, что делает цель нового закона сомнительной и ставит под вопрос необходимость дополнительных регуляций;

● Закон вводит сложные и обременительные процедуры регистрации и раскрытия информации;

● Цель закона — выделить и дискриминировать определённую группу без каких-либо оправданных оснований.



По информации (GYLA), в связи со стигматизирующим ярлыком - "организация, проводящая интересы иностранной силы" - комиссар указывает, что этот термин аналогичен ярлыку "иностранный агент", используемому в России, что, по оценке Страсбургского суда, является нарушением Европейской конвенции по правам человека.



Дополнительно комиссар указывает, что установленный в рамках закона ярлык и объявление организациями гражданского общества и правозащитниками со стороны властей или проправительственных групп "врагами государства", "партией глобальной войны" и т.н. Deep State уже оказывает разрушительное воздействие на репутацию организаций гражданского общества в Грузии.



В письменной позиции подчеркивается, что принятие закона "об иноагентах" является частью более широкой тенденции ограничения свободы выражения мнений и объединений. Комиссар обращает внимание и на другие законы, принятые после массовых протестов, которые также ограничивают эти свободы.



Он выражает обеспокоенность риторикой высокопоставленных представителей правящей партии, включая премьер-министра, обвиняющих НПО в организации революции и насильственных демонстраций.



Также в документе приводятся факты давления на гражданские организации — конфискации имущества, требования раскрытия информации (включая чувствительную) в рамках «Акта о регистрации иностранных агентов», «Закона о грантах» и других нормативных актов.



Комиссар отмечает, что такие действия направлены на запугивание и дискредитацию организаций гражданского общества, критически настроенных к власти.



GYLA также напоминает, что комиссар отдельно сослался на заявление премьер-министра от 14 декабря 2024 года, в котором тот объявил «победу над либеральным фашизмом» национальной миссией и пообещал запретить оппозиционные партии и «богатые» НПО, которые, по его словам, «способствуют либеральному фашизму».



16 октября в это же дело против закона "об иноагентах" в качестве третьей стороны присоединилась и Венецианская комиссия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





