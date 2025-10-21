|
Комиссар Совета Европы потребовал участия в качестве третьей стороны в деле против закона об иноагентах
21.10.2025 10:29
Комиссар Совета Европы по правам человека потребовал участия в качестве третьей стороны в деле против закона "об иноагентах" и представил позицию "amicus curiae".
По сообщению "Ассоциации молодых юристов Грузии" (GYLA), позиция, представленная комиссаром, совпадает с аргументацией, указанной истцами в жалобе, а именно:
● Т.н. российский закон (закон об "иноагентах") предоставляет широкую дискрецию государству, особенно Минюсту, и термины, используемые в законе, настолько широки и неопределенны, что неясно, кто подпадает под его действие;
● Действующее в Грузии законы уже содержит положения, обязывающие организации гражданского общества отчитываться, в том числе о источниках финансирования, что делает цель нового закона сомнительной и ставит под вопрос необходимость дополнительных регуляций;
● Закон вводит сложные и обременительные процедуры регистрации и раскрытия информации;
● Цель закона — выделить и дискриминировать определённую группу без каких-либо оправданных оснований.
По информации (GYLA), в связи со стигматизирующим ярлыком - "организация, проводящая интересы иностранной силы" - комиссар указывает, что этот термин аналогичен ярлыку "иностранный агент", используемому в России, что, по оценке Страсбургского суда, является нарушением Европейской конвенции по правам человека.
Дополнительно комиссар указывает, что установленный в рамках закона ярлык и объявление организациями гражданского общества и правозащитниками со стороны властей или проправительственных групп "врагами государства", "партией глобальной войны" и т.н. Deep State уже оказывает разрушительное воздействие на репутацию организаций гражданского общества в Грузии.
В письменной позиции подчеркивается, что принятие закона "об иноагентах" является частью более широкой тенденции ограничения свободы выражения мнений и объединений. Комиссар обращает внимание и на другие законы, принятые после массовых протестов, которые также ограничивают эти свободы.
Он выражает обеспокоенность риторикой высокопоставленных представителей правящей партии, включая премьер-министра, обвиняющих НПО в организации революции и насильственных демонстраций.
Также в документе приводятся факты давления на гражданские организации — конфискации имущества, требования раскрытия информации (включая чувствительную) в рамках «Акта о регистрации иностранных агентов», «Закона о грантах» и других нормативных актов.
Комиссар отмечает, что такие действия направлены на запугивание и дискредитацию организаций гражданского общества, критически настроенных к власти.
GYLA также напоминает, что комиссар отдельно сослался на заявление премьер-министра от 14 декабря 2024 года, в котором тот объявил «победу над либеральным фашизмом» национальной миссией и пообещал запретить оппозиционные партии и «богатые» НПО, которые, по его словам, «способствуют либеральному фашизму».
16 октября в это же дело против закона "об иноагентах" в качестве третьей стороны присоединилась и Венецианская комиссия.
