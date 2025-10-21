Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России

Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, заявил изданию Euractiv министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



«Мы не планируем блокировать его [19-й пакет санкций]. Нам удалось отменить все меры, противоречившие нашим национальным интересам», - заявил Сийярто.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после вчерашнего заседания Совета ЕС по иностранным делам объявила, что министры обсудили 19-й пакет санкций против России.



«Министры ясно дали понять, что после 19-го пакета мы должны работать над новым пакетом санкций. Он не будет последним», - отметила Каллас.



По информации Euractiv, принятию 19-го пакета санкций против России мешает вето Словакии, однако европейские лидеры надеются убедить премьер-министра Роберта Фицо на саммите Европейского Совета в четверг.





