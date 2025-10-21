Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России


21.10.2025   11:43


Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, заявил изданию Euractiv министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не планируем блокировать его [19-й пакет санкций]. Нам удалось отменить все меры, противоречившие нашим национальным интересам», - заявил Сийярто.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после вчерашнего заседания Совета ЕС по иностранным делам объявила, что министры обсудили 19-й пакет санкций против России.

«Министры ясно дали понять, что после 19-го пакета мы должны работать над новым пакетом санкций. Он не будет последним», - отметила Каллас.

По информации Euractiv, принятию 19-го пакета санкций против России мешает вето Словакии, однако европейские лидеры надеются убедить премьер-министра Роберта Фицо на саммите Европейского Совета в четверг.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна