Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России
21.10.2025 11:43
Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, заявил изданию Euractiv министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы не планируем блокировать его [19-й пакет санкций]. Нам удалось отменить все меры, противоречившие нашим национальным интересам», - заявил Сийярто.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после вчерашнего заседания Совета ЕС по иностранным делам объявила, что министры обсудили 19-й пакет санкций против России.
«Министры ясно дали понять, что после 19-го пакета мы должны работать над новым пакетом санкций. Он не будет последним», - отметила Каллас.
По информации Euractiv, принятию 19-го пакета санкций против России мешает вето Словакии, однако европейские лидеры надеются убедить премьер-министра Роберта Фицо на саммите Европейского Совета в четверг.
