В новоизбранных сакребуло будут созданы новые должности
21.10.2025 13:48
В новоизбранных сакребуло будут созданы новые должности - в самоуправляющихся городах у председателя сакребуло добавится еще один заместитель, и вместо трёх у него будет четыре заместителя. Кроме того, планируется ввести должность заместителя председателя комиссии сакребуло.
Это предусмотрено проектом изменений в «Кодекс местного самоуправления». Проект подготовлен депутатами «Грузинской мечты» и будет рассматриваться парламентом в ускоренном порядке.
Сакребуло каждого муниципалитета представлено пятью комиссиями, возглавляемыми председателями комиссий. «Кодекс местного самоуправления» не предусматривает должности заместителя председателя комиссии. Соответственно, в результате принятия нового закона в каждом сакребуло будут дополнительно создан штат пяти должностных лиц. В сакребуло пяти самоуправляемых городов добавится штат заместителя председателя.
Как поясняет правящая команда, данные изменения усилят работу сакребуло совета и их комиссий.
«В случаях, когда председатель комиссии сакребуло находится в отпуске, командировке или отсутствует по иным причинам, возникает проблема, кто должен созвать и руководить комиссией сакребуло, поскольку несозыв заседания комиссии может привести к переносу заседания самого сакребуло. Данная проблема будет снята, если в законе будет предусмотрена должность заместителя председателя комиссии.
Кроме того, учитывая интенсивность деятельности сакребуло самоуправляющихся городов, целесообразно добавить еще одну должность заместителя председателя сакребуло самоуправляющегося города», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
