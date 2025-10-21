В новоизбранных сакребуло будут созданы новые должности

В новоизбранных сакребуло будут созданы новые должности - в самоуправляющихся городах у председателя сакребуло добавится еще один заместитель, и вместо трёх у него будет четыре заместителя. Кроме того, планируется ввести должность заместителя председателя комиссии сакребуло.



Это предусмотрено проектом изменений в «Кодекс местного самоуправления». Проект подготовлен депутатами «Грузинской мечты» и будет рассматриваться парламентом в ускоренном порядке.



Сакребуло каждого муниципалитета представлено пятью комиссиями, возглавляемыми председателями комиссий. «Кодекс местного самоуправления» не предусматривает должности заместителя председателя комиссии. Соответственно, в результате принятия нового закона в каждом сакребуло будут дополнительно создан штат пяти должностных лиц. В сакребуло пяти самоуправляемых городов добавится штат заместителя председателя.



Как поясняет правящая команда, данные изменения усилят работу сакребуло совета и их комиссий.



«В случаях, когда председатель комиссии сакребуло находится в отпуске, командировке или отсутствует по иным причинам, возникает проблема, кто должен созвать и руководить комиссией сакребуло, поскольку несозыв заседания комиссии может привести к переносу заседания самого сакребуло. Данная проблема будет снята, если в законе будет предусмотрена должность заместителя председателя комиссии.



Кроме того, учитывая интенсивность деятельности сакребуло самоуправляющихся городов, целесообразно добавить еще одну должность заместителя председателя сакребуло самоуправляющегося города», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.





