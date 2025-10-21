|
Европарламентарий: Грузия задыхается от законов и репрессий российского стиля
21.10.2025 13:50
Арестована еще одна грузинская журналистка - Грузия является страной-кандидатом в Евросоюз, но задыхается от законов и репрессий российского стиля, - так польский депутат Европарламента Кшиштоф Брейза откликается на административный арест журналистки Кеты Цицкишвили.
«Арестована еще одна грузинская журналистка, Кета Цицкишвили. Каждый день в тюрьме оказывается еще один журналист, активист, гражданин или политик. Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС, однако задыхается от законов и репрессий в российском стиле», - пишет европарламентарий.
По его словам, Европа не должна молчать.
«Европа не должна молчать. Остановите проникновение российской агрессии во врата Европы», - пишет европарламентарий.
