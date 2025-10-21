Член партии «Гахария - За Грузию» встретился со спикером парламента

21.10.2025 14:11





Член партии «Гахария — За Грузию» Шалва Кереселидзе встретился с председателем парламента Шалвой Папуашвили.



Встреча Папуашвили и Кереселидзе завершилась несколько минут назад в парламенте.



По имеющейся информации, темой встречи было прекращение бойкота парламента партией и технические вопросы, связанные с этим решением.



Шалва Кереселидзе входит в число 12 членов партии Гахария, которые войдут в парламент.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





