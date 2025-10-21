|
Член партии «Гахария - За Грузию» встретился со спикером парламента
21.10.2025 14:11
Член партии «Гахария — За Грузию» Шалва Кереселидзе встретился с председателем парламента Шалвой Папуашвили.
Встреча Папуашвили и Кереселидзе завершилась несколько минут назад в парламенте.
По имеющейся информации, темой встречи было прекращение бойкота парламента партией и технические вопросы, связанные с этим решением.
Шалва Кереселидзе входит в число 12 членов партии Гахария, которые войдут в парламент.
