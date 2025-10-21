Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Член партии «Гахария - За Грузию» встретился со спикером парламента


21.10.2025   14:11


Член партии «Гахария — За Грузию» Шалва Кереселидзе встретился с председателем парламента Шалвой Папуашвили.

Встреча Папуашвили и Кереселидзе завершилась несколько минут назад в парламенте.

По имеющейся информации, темой встречи было прекращение бойкота парламента партией и технические вопросы, связанные с этим решением.

Шалва Кереселидзе входит в число 12 членов партии Гахария, которые войдут в парламент.


