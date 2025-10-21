Глава МИД Грузии: никто не сможет напугать нас приостановкой безвиза

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что никто не сможет напугать власти тем, что приостановят безвиз с ЕС, когда на другой чаше весов — стабильность и безопасность Грузии, «которые жизненно важны для будущего вашей страны, для будущего ваших детей».



Министр отметила, что даже решение о дипломатических паспортах не имело под собой никаких юридических оснований, и неясно, что ЕС должен обсуждать в конце года и о каких группах идет речь, когда те, кто имел диппаспорта, уже оформляют визы.



Решение ЕС по диппаспортам она назвала «необоснованным» и «не имеющим оправдания». По ее словам, это рассматривать можно только в политическом контексте.



«Соответственно, если говорить о том, что определенным бюрократическим группам Брюсселя необходимо использовать механизм давления для оказания давления на эту категорию, то он уже действует. Насколько это эффективно в достижении их целей — это им лично оценивать, хотя мы неоднократно заявляли, что это не является противовесом тому, что мы делаем.



Никто не может напугать тем, что мы вам, как правительству, прекратим безвизовые поездки, когда на другой чаше весов находится стабильность и безопасность страны, что жизненно важно для будущего твоей страны, для будущего твоих детей, для стабильности этой страны, для сохранения безопасности и демократического управления. Когда они говорят об отступлении от демократии, они сами пренебрегают демократией», — заявила глава МИД Грузии.



Мака Бочоришвили коснулась и встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, отметив, что все в очередной раз стали свидетелями того, как Брюссель пытается использовать определенные «формулировки шантажа в отношении Грузии» для реализации политики безвизового режима.



«Сегодня в Люксембурге обсуждался вопрос Грузии. Министры иностранных дел в очередной раз обсудили то, как вопросы визового режима связываются с Грузией. Мы в очередной раз стали свидетелями того, как они пытаются использовать определенные формулировки шантажа в отношении Грузии и инструментализировать политику безвизового режима», — сказал Бочоришвили.



По словам министра, все очень хорошо видели, что решение об отмене безвиза — шантаж, и это решение беспочвенно; в этом направлении по отношению к Грузии идти нельзя.



«Речь пойдет не только о Грузии. Это должно быть использовано как инструмент политики, поэтому сейчас идет поиск каких-то способов избежать того, что не имеет однозначной поддержки внутри ЕС, в данном случае я говорю об отмене безвизового режима для граждан в отношении Грузии.



Мы можем четко сказать, что у этой идеи недостаточно сторонников, что ее необходимо реализовать. <…> Даже министры иностранных дел стран, вставших в оппозицию Грузии, несколько месяцев назад говорили о том, что у <ЕС> не может быть такой политики в отношении граждан.



Было ясно, что ЕС не готов одним махом превратить безвизовый режим в инструмент политики. Однако мы видим, что поиск каких-то путей все еще продолжается, чтобы в какой-то степени использовать этот вопрос в качестве механизма давления, но, с другой стороны, он уже хорошо использовался при приостановлении действия соглашения, подписанного в 2010 году.



Речь идет о визовом режиме, введенном для владельцев дипломатических паспортов, для определенных категорий людей», — заключила Мака Бочоришвили.





