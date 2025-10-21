Amnesty: Грузия вышла за рамки международного права, наказывая мирных протестующих

Новая система наказаний за нарушения на акциях протеста в Грузии «выходит далеко за рамки допустимого международным правом в области прав человека». Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.



«Хотя государства могут вводить определенные ограничения на протесты для поддержания общественного порядка, новые поправки выходят далеко за рамки того, что допустимо в соответствии с международным правом в области прав человека. Мирные собрания могут временно нарушать движение транспорта или причинять неудобства, но это не оправдывает разгон или арест, которые должны быть крайней мерой в отношении ненасильственных протестных действий», — сказал заместитель директора организации по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.



Amnesty International полагает, что с помощью новых правил грузинские власти намерены заставить замолчать мирных протестующих. Правозащитники призвали освободить всех, кто был задержан при реализации своих прав на свободу выражения мнений и мирных собраний.



С 17 октября в Грузии перекрытие дороги или же появление на митинге в маске наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель – организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок – за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники.



За последние дни в Тбилиси в административном порядке задержали до 20 протестующих, которые демонстративно отказывались подчиняться новым правилам. Они носили маски и перекрывали проспект Руставели, хотя митинги были немногочисленными и протестующие могли уместиться на тротуаре.



В числе задержанных оказались телеведущие оппозиционного телеканала Formula Вахо Саная и Кета Цицкишвили. Им дали по 6 и 5 суток ареста соответственно.



Правящая «Грузинская мечта» задействовала новые ограничения вкоре после беспорядков на акции оппозиции в день проведения местных выборов 4 октября. Власти расценили те события, как попытку госпереворота, начав массовые задержания участников.



Хотя в самой ГМ ужесточение наказаний за нарушения на акциях объясняют, прежде всего, заботой о жителях мегаполиса, которые сталкиваются с перекрытием дорог. В партии заявляют, что предыдущее ужесточение — повышение штрафов для протестующих до 5 тыс. лари — оказалось неэффективным.



