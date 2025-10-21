Ираклий Кобахидзе встретился с заместителем Генерального секретаря ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ESCAP) Армидой Салсия Алисджахбаной, которая находится в Грузии в рамках форума «Тбилисский шелковый путь».



По информации правительства Грузии, на встрече обсуждались плодотворное сотрудничество с ESCAP и перспективы углубления партнерства.



«Были обсуждены вопросы повестки дня в сфере устойчивого развития на период до 2030 года и реализации целей устойчивого развития, а также отмечен прогресс Грузии в этом направлении. Особое внимание было уделено стратегическому расположению и транзитному потенциалу Грузии. Была отмечена важность «Срединного коридора» с точки зрения открытия новых торговых и инвестиционных возможностей и важная роль Грузии в этом проекте. В ходе разговора также обсуждались крупные инфраструктурные проекты, реализуемые в Грузии, которые способствуют дальнейшему повышению логистических возможностей и транзитного потенциала страны», — говорится в заявлении правительства Грузии.





