Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретился с заместителем Генерального секретаря ООН


21.10.2025   16:09


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ESCAP) Армидой Салсия Алисджахбаной, которая находится в Грузии в рамках форума «Тбилисский шелковый путь».

По информации правительства Грузии, на встрече обсуждались плодотворное сотрудничество с ESCAP и перспективы углубления партнерства.

«Были обсуждены вопросы повестки дня в сфере устойчивого развития на период до 2030 года и реализации целей устойчивого развития, а также отмечен прогресс Грузии в этом направлении. Особое внимание было уделено стратегическому расположению и транзитному потенциалу Грузии. Была отмечена важность «Срединного коридора» с точки зрения открытия новых торговых и инвестиционных возможностей и важная роль Грузии в этом проекте. В ходе разговора также обсуждались крупные инфраструктурные проекты, реализуемые в Грузии, которые способствуют дальнейшему повышению логистических возможностей и транзитного потенциала страны», — говорится в заявлении правительства Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна