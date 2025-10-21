НПО ISFED: 22 онлайн-СМИ, связанных с «Мечтой», получили из бюджета 4,3 млн лари

НПО ISFED заявляет, что «Грузинская мечта» в 2019-2025 годах выплатила 1 503 708 лари 22 онлайн-СМИ. Расследование основано на данных финансовых деклараций, представленных в Антикоррупционное бюро и Государственную аудиторскую службу.



По данным ISFED, экосистема онлайн-медиа, связанных с правящей партией, включает как минимум 25 агентств, в числе которых:

• Business-partner.ge – Business Partner

• Businessinsider.ge – Business Insider Georgia

• Mkhare.ge – Mkhare

• Xnews.ge – Xnews

• Ongo.ge – Ongo

• Infopostalioni.com – InfoPostalioni

• Kvira.ge – Kvira

• Region.kvira.ge – Regionuli Kvira

• Frontnews.ge – Front News Georgia

• Ipress.ge – Ipress

• Ibusiness.ge – iBusiness

• Iregions.ge – IRegions

• Imtavroba.ge – iMtavroba

• Spnews.io – Spnews

• Primetime.ge – Prime Time

• Exclusivenews.ge – Exclusive News

• Newspress.ge – NewsPress

• Lideri.ge – Lideri

• Nsp.ge – NSP

• Newshub.ge (бывший Pia.ge) – Newshub

• Reportiori.ge – Reportiori

• Qartuliazri.ge – Qartuli Azri

• For.ge – For.ge

• Mpn.ge – Marshalpress

• Resonancedaily.com – Resonance Daily



ISFED заявляет, что за последние 2 года выплаты производились почти ежемесячно — как в предвыборный, так и в невыборный периоды, что свидетельствует о налаживании долгосрочного и стабильного сотрудничества между партией и этими СМИ: они получали бюджетные поступления в основном за счет упрощенных закупок.



В 2019-2025 годах общее количество контрактов такого типа — 1 159 единиц, а их общая стоимость — 4,3 млн лари.



ISFED пишет, что экосистема онлайн-медиа «Грузинской мечты» состоит, минимум, из 25 информационных агентств, прямо или косвенно связанных с партией. Эти СМИ систематически получают организованную финансовую поддержку по двум параллельным каналам:



- прямое регулярное финансирование «Грузинской мечты»;

- бюджетные ресурсы государства.



Выводы НПО:



Согласно упрощенным контрактам на закупку, подписанным онлайн-медиа, связанными с «Грузинской мечтой», основным источником финансирования были органы местного самоуправления (46%) и государственные бюджеты (33%). А 4% финансирования было получено от правительств АР Аджария и АР Абхазия, в то время как 17% было профинансировано за счет собственных доходов государственных учреждений;



владелец информационного агентства Newshab — ООО «Пирвели» — активно участвовал в государственных тендерах в 2024-2025 годах. Компания имеет 100%-ную прибыль от них. Согласно данным Агентства государственных закупок, по состоянию на 18 сентября 2025 года, в текущем и прошлых годах компания выиграла 32 тендера, общая стоимость которых достигла 2 617 744 лари.



редакционная политика финансируемых СМИ соответствует идеям правящей партии. Они распространяют идеи «Грузинской мечты», готовят или распространяют пропагандистский контент, а в некоторых случаях участвуют в кампаниях против оппозиции. Главным образом, для распространения благоприятных сюжетов для нарративов «Грузинской мечты» (с 2020 по 25 ноября — «Pia.ge — новости») в 2020-2025 годах на странице Facebook также была размещена 1 721 политическая реклама на сумму более 25,4 тысячи $;



в условиях ограничения деятельности независимых онлайн-СМИ использование последовательной схемы финансирования лояльных СМИ свидетельствует о том, что целью «Грузинской мечты» является замена независимых онлайн-СМИ агентствами, контролируемыми политическим объединением.



Источник: SOVA

