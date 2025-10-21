|
НПО ISFED: 22 онлайн-СМИ, связанных с «Мечтой», получили из бюджета 4,3 млн лари
21.10.2025 16:12
НПО ISFED заявляет, что «Грузинская мечта» в 2019-2025 годах выплатила 1 503 708 лари 22 онлайн-СМИ. Расследование основано на данных финансовых деклараций, представленных в Антикоррупционное бюро и Государственную аудиторскую службу.
По данным ISFED, экосистема онлайн-медиа, связанных с правящей партией, включает как минимум 25 агентств, в числе которых:
• Business-partner.ge – Business Partner
• Businessinsider.ge – Business Insider Georgia
• Mkhare.ge – Mkhare
• Xnews.ge – Xnews
• Ongo.ge – Ongo
• Infopostalioni.com – InfoPostalioni
• Kvira.ge – Kvira
• Region.kvira.ge – Regionuli Kvira
• Frontnews.ge – Front News Georgia
• Ipress.ge – Ipress
• Ibusiness.ge – iBusiness
• Iregions.ge – IRegions
• Imtavroba.ge – iMtavroba
• Spnews.io – Spnews
• Primetime.ge – Prime Time
• Exclusivenews.ge – Exclusive News
• Newspress.ge – NewsPress
• Lideri.ge – Lideri
• Nsp.ge – NSP
• Newshub.ge (бывший Pia.ge) – Newshub
• Reportiori.ge – Reportiori
• Qartuliazri.ge – Qartuli Azri
• For.ge – For.ge
• Mpn.ge – Marshalpress
• Resonancedaily.com – Resonance Daily
ISFED заявляет, что за последние 2 года выплаты производились почти ежемесячно — как в предвыборный, так и в невыборный периоды, что свидетельствует о налаживании долгосрочного и стабильного сотрудничества между партией и этими СМИ: они получали бюджетные поступления в основном за счет упрощенных закупок.
В 2019-2025 годах общее количество контрактов такого типа — 1 159 единиц, а их общая стоимость — 4,3 млн лари.
ISFED пишет, что экосистема онлайн-медиа «Грузинской мечты» состоит, минимум, из 25 информационных агентств, прямо или косвенно связанных с партией. Эти СМИ систематически получают организованную финансовую поддержку по двум параллельным каналам:
- прямое регулярное финансирование «Грузинской мечты»;
- бюджетные ресурсы государства.
Выводы НПО:
Согласно упрощенным контрактам на закупку, подписанным онлайн-медиа, связанными с «Грузинской мечтой», основным источником финансирования были органы местного самоуправления (46%) и государственные бюджеты (33%). А 4% финансирования было получено от правительств АР Аджария и АР Абхазия, в то время как 17% было профинансировано за счет собственных доходов государственных учреждений;
владелец информационного агентства Newshab — ООО «Пирвели» — активно участвовал в государственных тендерах в 2024-2025 годах. Компания имеет 100%-ную прибыль от них. Согласно данным Агентства государственных закупок, по состоянию на 18 сентября 2025 года, в текущем и прошлых годах компания выиграла 32 тендера, общая стоимость которых достигла 2 617 744 лари.
редакционная политика финансируемых СМИ соответствует идеям правящей партии. Они распространяют идеи «Грузинской мечты», готовят или распространяют пропагандистский контент, а в некоторых случаях участвуют в кампаниях против оппозиции. Главным образом, для распространения благоприятных сюжетов для нарративов «Грузинской мечты» (с 2020 по 25 ноября — «Pia.ge — новости») в 2020-2025 годах на странице Facebook также была размещена 1 721 политическая реклама на сумму более 25,4 тысячи $;
в условиях ограничения деятельности независимых онлайн-СМИ использование последовательной схемы финансирования лояльных СМИ свидетельствует о том, что целью «Грузинской мечты» является замена независимых онлайн-СМИ агентствами, контролируемыми политическим объединением.
