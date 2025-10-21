Депутат «Мечты» решила обжаловать в суде санкции Эстонии и Литвы против нее

21.10.2025 17:14





Мариам Лашхи, депутат «Грузинской мечты», заявила, что намерена обжаловать в суде санкции, введенные в отношении нее Эстонией и Литвой.



Она утверждает, что «не сделала ничего, кроме поощрения и развития дружбы в Эстонией и Литвой». Лашхи отметила, что, спросив о причине введения санкций против нее, «не поняла причины».



Депутат намерена проконсультироваться с адвокатом и подать жалобу, вероятно, в странах, где против нее были введены санкции.



Лашхи подчеркивает, что нельзя без причин объявлять кого-либо персоно нон-грата, к примеру, и назвала решения Таллина и Вильнюс в отношении нее «несправедливыми».



Напомним, впервые о том, что подсанкционные лица «хорошо было бы», чтобы обжаловали решение Великобритании в отношении них, заявила Тея Цулукиани, депутат «Мечты» и экс-глава временной парламентской комиссии по оценке правления «Нацдвижения».



18 июля Эстония ввела санкции в отношении 19 грузинских чиновников. Среди тех, против кого были применены санкции, были депутат парламента Мариам Лашхи, судья Нино Галусташвили, генпрокурор и глава Минюста Грузии.



По мнению Эстонии, «эти лица, прямо или косвенно ответственны за преследование мирных демонстрантов, журналистов и представителей оппозиции».



Источник: SOVA

