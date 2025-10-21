Кобахидзе утверждает, что ни один журналист не задержан, а задержанных журналистов называет партактивом

21.10.2025 17:56





«Телекомпания «Формула» — это полностью партактив», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос о задержании Вахо Саная и Кеты Цицкишвили.



По его словам, ни один журналист этой телекомпании не был арестован, эти двое — обычный партактив, они участвовали в незаконной акции как партактив, а не как журналисты.



«Участие в незаконном митинге карается соответствующим законом. Они перекрыли улицу 50 людьми, как 50 человек могут перекрыть улицу? Это нарушение закона. В отношении этих людей принято сверх пропорциональное решение. Посмотрите, что они делают в Финляндии. Урсула фон дер Ляйен выступила с речью, кто-то накричал на неё, и его тут же арестовали, после чего оштрафовали на крупную сумму. Назовите мне хоть одну страну, где 50 человек каждый день в течение года перекрывают главный проспект столицы. Если бы журналисты сделали это в любой столице, их бы посадили в тюрьму. То, что они партийные, вы только сейчас узнали? «Формула» полностью партактив», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





