Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе утверждает, что ни один журналист не задержан, а задержанных журналистов называет партактивом


21.10.2025   17:56


«Телекомпания «Формула» — это полностью партактив», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос о задержании Вахо Саная и Кеты Цицкишвили.

По его словам, ни один журналист этой телекомпании не был арестован, эти двое — обычный партактив, они участвовали в незаконной акции как партактив, а не как журналисты.

«Участие в незаконном митинге карается соответствующим законом. Они перекрыли улицу 50 людьми, как 50 человек могут перекрыть улицу? Это нарушение закона. В отношении этих людей принято сверх пропорциональное решение. Посмотрите, что они делают в Финляндии. Урсула фон дер Ляйен выступила с речью, кто-то накричал на неё, и его тут же арестовали, после чего оштрафовали на крупную сумму. Назовите мне хоть одну страну, где 50 человек каждый день в течение года перекрывают главный проспект столицы. Если бы журналисты сделали это в любой столице, их бы посадили в тюрьму. То, что они партийные, вы только сейчас узнали? «Формула» полностью партактив», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна