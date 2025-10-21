Спикер парламента Грузии встретился с министром иностранных дел Туркменистана

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.



Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, стороны отметили многолетнюю историю дружественных отношений между Грузией и Туркменистаном.



Шалва Папуашвили подчеркнул плодотворность межпарламентских отношений. Была отмечена важность укрепления связей между отраслевыми комитетами. Шалва Папуашвили выразил готовность принять в Грузии своего коллегу, председателя Меджлиса Туркменистана.



Особое внимание было уделено важному географическому положению двух стран с точки зрения развития транспортной взаимосвязанности между Западом и Востоком. В ходе беседы также были затронуты перспективные транспортные и энергетические проекты.



Стороны обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Была подчёркнута важность усилий, направленных на установление прочного мира.



На встрече была положительно оценена деятельность двух стран в рамках ООН. Рашид Мередов подтвердил твердую поддержку Туркменистаном суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также выразил признательность за поддержку Грузией статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.







