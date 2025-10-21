Леван Давиташвили больше не занимает должность секретаря Экономического совета правительства

Бывший министр Леван Давиташвили больше не занимает должность секретаря Экономического совета правительства Грузии.



Соответствующую информацию подтвердил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что Леван Давиташвили продолжает работу в частном секторе.



«Да, он перешёл в частный сектор. Соответственно, человек, ведущий экономическую политику, это министр экономики Мариам Квривишвили. Мы от начала до конца опираеся на неё, когда производим экономическую политику», - сказал Кобахидзе.



Для справки, Леван Давиташвили покинул пост министра экономики 24 июня. Как отметил Кобахидзе на брифинге в тот же день, Леван Давиташвили займёт должность главного советника премьера по экономическим вопросам и секретаря Экономического совета.





