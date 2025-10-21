|
Леван Давиташвили больше не занимает должность секретаря Экономического совета правительства
21.10.2025 18:46
Бывший министр Леван Давиташвили больше не занимает должность секретаря Экономического совета правительства Грузии.
Соответствующую информацию подтвердил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что Леван Давиташвили продолжает работу в частном секторе.
«Да, он перешёл в частный сектор. Соответственно, человек, ведущий экономическую политику, это министр экономики Мариам Квривишвили. Мы от начала до конца опираеся на неё, когда производим экономическую политику», - сказал Кобахидзе.
Для справки, Леван Давиташвили покинул пост министра экономики 24 июня. Как отметил Кобахидзе на брифинге в тот же день, Леван Давиташвили займёт должность главного советника премьера по экономическим вопросам и секретаря Экономического совета.
