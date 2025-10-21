Важа Сирадзе: За последние 3 дня выявлено 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица

По информации МВД, 18-19 октября за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, за административные правонарушения задержаны 14 человек. Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и превенции наркомании, где будет проходить принудительное лечение, - сообщил на брифинге директор Департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе.



По его словам, за последние 3 дня выявлено 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица.



«По информации МВД 18-19 октября за нарушение правил проведения собраний - манифестаций, за административные правонарушения задержаны 14 человек. Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и превенции наркомании, где пройдет принудительное лечение.



Также граждане, собирающиеся на территории у законодательного органа, несмотря на малочисленность, искусственно перекрывают проезжую часть дороги и затрудняют движение транспорта, а у части демонстрантов лицо скрыто маской, что является административным правонарушением.



Также за последние 3 дня МВД выявило 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица, часть из которых уже задержана, в отношении некоторых ведутся административные дела, и в ближайшие дни их дела будут рассмотрены в суде в административном порядке», - сказал Важа Сирадзе.





