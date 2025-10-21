Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Важа Сирадзе: За последние 3 дня выявлено 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица


21.10.2025   18:46


По информации МВД, 18-19 октября за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, за административные правонарушения задержаны 14 человек. Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и превенции наркомании, где будет проходить принудительное лечение, - сообщил на брифинге директор Департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

По его словам, за последние 3 дня выявлено 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица.

«По информации МВД 18-19 октября за нарушение правил проведения собраний - манифестаций, за административные правонарушения задержаны 14 человек. Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и превенции наркомании, где пройдет принудительное лечение.

Также граждане, собирающиеся на территории у законодательного органа, несмотря на малочисленность, искусственно перекрывают проезжую часть дороги и затрудняют движение транспорта, а у части демонстрантов лицо скрыто маской, что является административным правонарушением.

Также за последние 3 дня МВД выявило 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица, часть из которых уже задержана, в отношении некоторых ведутся административные дела, и в ближайшие дни их дела будут рассмотрены в суде в административном порядке», - сказал Важа Сирадзе.


