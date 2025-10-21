Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Алиев: Между Азербайджаном и Арменией наступила эра мира


21.10.2025   18:47


Между Азербайджаном и Арменией наступила эра мира, - об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня наступает новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли», - заявил Алиев.

Также, по словам Алиева, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Думаю, что это является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - отметил президент Азербайджана.


