Алиев: Между Азербайджаном и Арменией наступила эра мира

Между Азербайджаном и Арменией наступила эра мира, - об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.



«Сегодня наступает новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли», - заявил Алиев.



Также, по словам Алиева, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению.



«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Думаю, что это является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - отметил президент Азербайджана.





