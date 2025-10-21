|
Алиев: Между Азербайджаном и Арменией наступила эра мира
21.10.2025 18:47
Между Азербайджаном и Арменией наступила эра мира, - об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня наступает новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли», - заявил Алиев.
Также, по словам Алиева, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению.
«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Думаю, что это является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - отметил президент Азербайджана.
