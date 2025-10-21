Ираклий Кобахидзе о Петере Фишере

21.10.2025 18:47





Власти Германии приняли очень правильное и прагматичное решение - то, что его предшественники выстраивали на протяжении 30 лет, этот посол, господин Фишер, практически разрушил, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с отзывом посла Германии Петера Фишера для консультаций.



По его словам, когда новый посол прибудет в Грузию, правительство Грузии будет открыто к сотрудничеству с ним.



«Власти Германии приняли очень правильное и прагматичное решение. Вы видели, что нахождение этого человека в нашей стране было контрпродуктивным для Германии. Ни один посол не наносил ущерб грузино-германским отношениям, напротив, если вспомнить предыдущих послов, каждый из них вносил позитивный вклад в развитие грузино-германских отношений, и то, что его предшественники выстраивали на протяжении 30 лет, этот посол, господин Фишер, практически разрушил. Однако всё будет восстановлено очень скоро, учитывая очень большую традицию нашего сотрудничества, партнёрства и дружбы. Я уверен, что всё, что господин Фишер хотел разрушить, будет восстановлено очень скоро. Я не знаю, когда правительство Германии примет решение, но когда приедет новый посол, мы, конечно же, будем открыты для сотрудничества с ним», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, 19 октября МИД Германии распространил заявление, в котором говорилось, что посол Германии в Грузии Петер Фишер отозван для консультаций.





