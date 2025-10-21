|
Кобахидзе рассказал о потерях для экономики ЕС из-за игнорирования Тбилиси
21.10.2025 18:49
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз действует вопреки собственным экономическим интересам, отказываясь от сотрудничества с Тбилиси. Такое мнение он высказал, комментируя итоги саммита ЕС с представителями стран Центральной Азии и Южного Кавказа, на который Грузия не была приглашена на уровне правительства.
«Нынешняя геополитическая ситуация ложится тяжелым бременем на экономическое положение ЕС. В таких условиях, конечно, ЕС было бы очень интересно углубить отношения с Грузией, однако, вы видите, что они движутся в другом направлении», — сказал Кобахидзе.
Саммит, прошедший 20 октября в Люксембурге, собрал министров и замменистров иностранных дел Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана. Грузия получила приглашение лишь на уровне посла и в знак протеста отказалась от пониженного участия.
Так страна оказалась в стороне от важных договоренностей о координации инвестиций для развития транспортных, энергетических и цифровых связей между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой.
«Представьте себе саммит, в котором участвуют все страны региона, включая страны Центральной Азии, страны Южного Кавказа, и единственная, кого не пригласили, – это Грузия. Как видно, Грузия – самая недемократичная страна – это я, конечно, иронизирую. Видите, до чего дошла европейская бюрократия – это катастрофа», — добавил премьер.
