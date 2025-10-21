|
Журналистку Циру Жвания задержали предположительно за перекрытие дороги
21.10.2025 20:03
Задержана журналистка социальных медиа телекомпании «Формула» Цира Жвания.
По данным «Формулы», Жвания предположительно была задержана за перекрытие дороги.
«Меня у дома встретили два полицейских. Мы ждали экипажа 20 минут. Теперь приехал, меня, предположительно, задерживают за перекрытие дороги», - написала Цира Жвания на своей странице в Facebook.
По информации «Формулы», Жвания на данный момент доставлена в суд.
