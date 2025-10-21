Глава МИД поблагодарила Туркменистан за поддержку территориальной целостности Грузии

Глава МИД Мака Бочоришвили поблагодарила Туркменистан за поддержку территориальной целостности Грузии. В Тбилиси с визитом находится глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.



Особый акцент министр сделала на обеспечении связи и повышении транзитного потенциала, и в этом контексте она отметила, что Грузия принимает форум «Шелковый путь», что наглядно демонстрирует роль страны и растущий интерес к нему.



» «Форум «Шелковый путь» связан с одним из самых важных вопросов для Грузии, это взаимосвязанность, и, естественно, укрепление отношений с Туркменистаном является для нас приоритетом», — заявила Бочоришвили.



Стороны подчеркнули важность мира и стабильности, которые позволят укрепить экономические связи как между двумя странами, так и в регионе в целом.



Мака Бочоришвили поблагодарила Туркменистан за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнула важность сотрудничества в рамках международных организаций.





