Ираклий Кобахидзе встретился с Николом Пашиняном

21.10.2025 22:11





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в Грузии в рамках Форума Шёлкового пути в Тбилиси. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



Согласно этому же сообщению, на встрече обсуждались добрососедские отношения, существующие между Грузией и Арменией. Премьер-министр Грузии поблагодарил премьер-министра Армении за участие в форуме.



По данным пресс-службы, обсуждались вопросы торгового и экономического сотрудничества Грузии и Армении, и в этом направлении роль Армении как одного из крупнейших торговых партнёров Грузии.



После встречи Ираклий Кобахидзе написал в X, что в преддверии пятого Форума Шёлкового пути в Тбилиси у него состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



Глава правительства отмечает, что в ходе встречи стороны обсудили основные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.



«Уверен, что эта встреча ещё больше укрепит сотрудничество между Грузией и Арменией», - заявил Ираклий Кобахидзе.





