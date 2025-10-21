Элене Хоштария: Сопротивление несокрушимо, и 26 октября мы увидим, кому принадлежит страна

21.10.2025 22:14





Сопротивление несокрушимо, и 26 октября мы увидим, кому принадлежит эта страна, - написала лидер партии «Дроа» Элене Хоштария в письме, направленном из тюрьмы, призвав граждан принять участие в акции, запланированной 26 октября.



По словам Хоштария, власть не смогла получить легитимацию «никакими уловками», и вхождение партии Георгия Гахария в парламент для них «столь же безнадежно».



«Власть не смогла получить легитимацию никакими уловками, не вышла у нее и провокация. Что бы ни делали, но никак. Вхождение Гахария в парламент также безнадежно.



Главное - сопротивление несокрушимо, и 26 октября мы увидим, кому принадлежит эта страна! Шествие с площади Республики, 26 октября, 19:00», - написала Хоштария в письме, опубликованном на официальной странице «Дроа».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





