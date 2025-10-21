Служба доходов о поставках российской нефти в порт Кулеви

21.10.2025 22:17





Служба доходов министерства финансов Грузии публикует заявление в отношении судна под флагом Панамы и груза, зашедшего в порт Кулеви.



Согласно заявлению, в результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта и Службой доходов, подтверждено, что международные санкции не распространяются на судно и судоходную компанию, а также на компании, отправляющие и получающие груз.



Служба доходов комментирует информацию, распространенную агентством Reuters, согласно которой «6 октября танкер KAYSERI доставил 105 340 тонн российской нефти сорта Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск на нефтяной терминал Кулеви».



«2 октября текущего года танкер KAYSERI под флагом Панамы зашёл в морской порт Кулеви из порта Российской Федерации, перевозя до 10 000 тонн сырой нефти, предназначенной для импортных таможенных процедур, отправленной одной из российских компаний (агентство воздерживается от разглашения названий компаний и распространения информации, содержащей налоговую тайну).



В результате проверки, проведённой Агентством морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии и Налоговой службой, было подтверждено, что судно и компания-владелец судна, а также компании-отправители и получатели груза не находятся под международными санкциями (информация доступна из открытых источников). На основании вышеизложенного груз был выгружен на таможенный склад временного хранения для проведения дальнейших процедур таможенного контроля.



Служба доходов министерства финансов и Агентство морского транспорта Грузии координируют и постоянно проводят проверки судов и судовладельцев в связи с международными санкциями. Если судно или судовладелец находится в санкционном списке, ему запрещается заходить в грузинские порты и проходить таможенные процедуры.



Со всей ответственностью заявляем, что распространяемая информация направлена ​​на введение общественности в заблуждение», — говорится в заявлении Службы доходов.





