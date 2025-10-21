Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Никол Пашинян: Я высоко ценю наш активный политический диалог и дружбу


21.10.2025   22:31


Премьер-министр Армении Никол Пашинян комментирует встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в социальной сети X.

Как отмечает Никол Пашинян, на встрече обсуждалось стратегическое партнёрство между Арменией и Грузией в сферах торговли, инфраструктуры и культуры.

«В Тбилиси у меня состоялась продуктивная встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Мы обсудили стратегическое партнёрство между Арменией и Грузией в сферах торговли, инфраструктуры и культуры, а также перспективы регионального сотрудничества. Я высоко ценю наш активный политический диалог и дружбу», — отметил Никол Пашинян.


