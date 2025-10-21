Европа и Украина готовят предложение из 12 пунктов по прекращению войны

21.10.2025 22:46





Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают мирный план из 12 пунктов, направленный на прекращение начатой Россией войны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями инициативы, контроль за выполнением соглашений предполагается возложить на Совет по миру, который возглавит президент США Дональд Трамп.



Согласно предварительным условиям, после того как Россия последует примеру Украины и согласится на прекращение огня, обе стороны должны будут зафиксировать линии фронта и отказаться от дальнейших наступательных действий. План предусматривает возвращение всех депортированных детей в Украину, обмен военнопленными, предоставление Киеву гарантий безопасности и финансовой поддержки для восстановления разрушенной инфраструктуры. Кроме того, Украине обещают ускоренное рассмотрение заявки на вступление в Европейский союз.



Пакет также предполагает постепенное снятие санкций против России. Однако доступ к замороженным активам Центрального банка РФ на сумму около 300 млрд долларов Москва получит только после того, как согласится участвовать в финансировании послевоенного восстановления Украины. При этом ограничения могут быть восстановлены, если Россия возобновит военные действия. Отдельным пунктом предусмотрено начало переговоров о статусе оккупированных территорий — без их юридического признания российскими ни со стороны Европы, ни со стороны Украины.



По данным Bloomberg, детали мирного предложения все еще дорабатываются и могут измениться. Любая окончательная версия плана должна быть согласована с Вашингтоном, и, как отмечают источники, представители европейских стран могут посетить США уже на этой неделе.



Инициатива во многом отражает подход Дональда Трампа, который на прошлой неделе публично призвал к немедленному прекращению огня на текущих позициях сторон, прежде чем переходить к переговорам. Россия ранее отвергала подобные предложения, несмотря на продолжающиеся тяжелые потери в войне, которая длится четвертый год, напомнило агентство.



16 октября Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после которого стороны договорились о возможной личной встрече в Будапеште. Однако позднее, из-за несогласия Москвы остановить боевые действия, американский президент отказался от этих планов, сообщили источники Reuters. Намечавшаяся встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна была подготовить саммит Путин–Трамп, также отменена.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





