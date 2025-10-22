Министр образования: 11 классов достаточно, чтобы дать молодым людям полное общее образование

«Мы аргументированно считаем, что 11 классов достаточно, чтобы дать молодёжи полное общее образование, и это никоим образом не противоречит Болонскому процессу», — заявил министр образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе в эфире передачи «Актуальная тема с Макой Цинцадзе» на Первом канале Грузии.



По словам Миканадзе, ряд людей намеренно использует этот вопрос в своих целях, однако есть и небольшая группа, которая искренне выражает обеспокоенность.



«Наличие аттестата об окончании 11-летней школы не мешает продолжать обучение в Европе. Просто в этом случае молодому человеку нужно будет ещё один год учиться в одной из европейских школ. Если сравнить количество тех, кто остаётся в Грузии и продолжает учёбу, и тех, кто уезжает за границу на бакалавриат, — разница очень велика, колоссальна. Мы считаем, что это решение обосновано, но при этом не исключаем, и этот вопрос покажет процесс обсуждений с целевыми группами, стоит ли разработать альтернативу, чтобы у желающих была возможность учиться и в 12-м классе», — отметил министр.



Он добавил, что гораздо больше студентов уезжает за границу на магистратуру, тогда как число тех, кто поступает на бакалавриат, весьма невелико, поскольку этот процесс более продолжительный.



«К сожалению, но это реальность: подобные процессы в определённой степени способствуют миграции, и многие из этих молодых людей не возвращаются обратно, что для нашей страны наносит ущерб. Знания, которые они получают, нам нужны здесь — чтобы они возвращались и применяли их на благо своей страны. Сегодня на рынке труда существует спрос на множество профессий, в том числе высокооплачиваемых, и именно это является нашим вызовом: мы хотим обеспечить качественное образование здесь, чтобы у молодёжи не было желания уезжать за границу, а наоборот — получать образование в Грузии, здесь же трудоустраиваться и получать достойную зарплату. Тем самым мы сможем остановить миграционные процессы и максимально способствовать тому, чтобы молодые люди использовали свой потенциал и знания на благо своей страны», — заявил Гиви Миканадзе.







