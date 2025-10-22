Ираклий Кобахидзе: Думаем, мы – надежные партнеры для наших соседей

22.10.2025 12:34





Думаем, мы – надежные партнеры для наших соседей, когда дело касается, в том числе и экономических связей, транзита и т. д. – Грузия – интересна для всех стран с точки зрения связности, а также с точки зрения того, что у нас очень хорошие торговые отношения с другими странами, - указанное заявление в ходе панельной дискуссии в рамках 5-го форума Шелкового пути сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, правительство Грузии от начала и до конца ориентировано на установление мира, сотрудничество, развитие экономического партнерства.



«В течение последних лет мы сделали всё для того, чтобы сохранить мир в нашей стране. Также, в течение всех этих лет мы делаем всё для того, чтобы внести максимальный вклад в установление мира в нашем регионе. Думаем, мы – надежные партнеры для наших соседей, когда дело касается, в том числе и экономических связей, транзита и т. д. Грузия всегда играла роль именно такого надежного партнера для наших стран-друзей.



Мы рады, что с политической точки зрения нас связывает стратегическое партнерство как с Азербайджаном, так и с Арменией. Разумеется, мы максимально ориентированы на развитие этого сотрудничества. Также особым приоритетом для нас является Центральная Азия. Думаю, что с этой точки зрения есть больший потенциал для развития сотрудничества.



Подчеркну, что Грузия – интересна для всех стран с точки зрения связности, а также с точки зрения того, что у нас очень хорошие торговые отношения с другими странами мира. Мы заключили договора о свободной торговле со странами Евросоюза, а также со странами СНГ, Турцией, Китаем, ОАЭ и, конечно же, это усиливает наш потенциал с точки зрения связности. Мы абсолютно открыты для сотрудничества со всеми. Это – наша политика. От начала и до конца мы ориентированы на установление мира, сотрудничество, развитие экономического партнерства, и, естественно, и в дальнейшем будем действовать именно с этим стремлением. Разумеется, мы надеемся на сотрудничество и партнерство наших стран-друзей», – заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





