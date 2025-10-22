ГМ обвинила ЕС в «поощрении радикализма» из-за письма осужденному участнику протестов

Грузинские власти в очередной раз обвинили Евросоюз в поощрении радикализма в стране – на этот раз поводом стало письмо представительства ЕС студенту Звиаду Цецхладзе, осужденному на 2,5 года по делу о беспорядках во время массовых протестных акций в конце прошлого года.



Письмо стало ответом на призыв Цецхладзе не лишать граждан Грузии безвизового режима с ЕС. В нем сообщается, что вопрос будет рассмотрен на основании доклада Еврокомиссии, который опубликуют до конца года. Одновременно отмечается, что представительство ЕС вместе с посольствами партнерами «внимательно следит за судебными процессами, связанными с продолжающимися протестами», а в Брюсселе обеспокоены «использованием системы правосудия в качестве репрессивного инструмента против независимых голосов» в Грузии.



«Мы призываем власти Грузии освободить несправедливо задержанных и обеспечить право на справедливое судебное разбирательство», — говорится в письме, опубликованной студенческой организацией Dafioni, в которой состоит Цецхладзе.





Новость о письме стала топ-темой в проправительственных СМИ. На телеканале «Имеди» посетовали, что посол ЕС Павел Герчинский никогда не отвечает на их запросы, но «рассылает письма преступникам, находящимся в тюрьмах». «Рустави 2» сделал акцент на том, что письмо датировано 29 сентября – то есть его, как подчеркивают журналисты, дипломаты писали перед местными выборами в Грузии, когда власти призывали всех публично отмежеваться от «радикалов», обещавших «мирную революцию» в день голосования 4 октября.



Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Цецхладзе «одним из организаторов сценария Майдана в Тбилиси». Так в партии власти называют масштабные протесты, начавшиеся 28 ноября 2024 года в ответ на их решение о приостановке переговоров по членству в ЕС.



19-летний Цецхладзе, по версии следствия, спланировал и руководил насилием на акциях. Поводом для его задержания послужил прямой эфир в Facebook. В нем студент юридического факультета размышлял о методах протеста в ответ на жестокость силовиков, предлагая, в частности, использовать колючую проволоку, чтобы затруднить продвижение спецназа и полицейской техники.



«Они окрестили героями всех экстремистов… Это отсутствие стандартов, и это именно наглость, огромное оскорбление нашей страны. Каждое их действие, каждое их подобное заявление говорит только об одном – они своими руками подрывают истинно европейские ценности, на которых стояла Европа», – заявил Кирцхалия.



Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе считает, что письмо свидетельствует о «катастрофическом» положении европейской бюрократии.



«Ситуация в посольстве ЕС очень тяжелая, почти трагическая. Они напрямую поддерживают попытки устроить революцию в стране. Это должно измениться… Мы не можем винить в этом только конкретно посла. Мы знаем, что это не его решение. В европейской бюрократии происходят очень тяжелые события», – заявил Кобахидзе журналистам.



Этот эпизод стал очередной наглядной демонстрацией конфликта, в котором «Грузинская мечта» находится с Брюсселем. ЕС и послы его государств-членов критикуют власти страны за откат демократии, нарушения прав человека и принятие законов, несовместимых с европейской интеграцией. Они выражают поддержку грузинскому народу, который пытается защитить свои права, в том числе на улицах. В ответ в Тбилиси обвиняют западных дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны.



19 октября Германия отозвала своего посла Питера Фишера из Тбилиси «на фоне кампании травли», а глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «личные нападки на европейских послов неприемлемы». Она также не исключила частичную приостановку безвиза для Грузии в связи с нарушениями прав человека – по новым правилам это может коснуться отдельных чиновников и силовиков, а не всего населения страны.



