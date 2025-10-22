Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марта Кос: Сильные лидеры независимых журналистов не боятся


22.10.2025   16:03


Замечательный выбор для премии Сахарова за 2025 год, - так Верховный представитель Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос прокомментировала объявление президентом Европейской комиссии Робертой Мецола победителей премии Сахарова.

«Сильные лидеры независимых журналистов не боятся. Нам нужно больше независимых голосов, наподобие Анджея Почобута и Мзии Амаглобели, их должны освободить немедленно!», - пишет в социальной сети X Марта Кос.

Напомним, что учредитель онлайн-изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели и белорусский журналист Анджей Почобута стали победителями премии Сахарова за 2025 год.


